Во вторник, 5 октября, гривня по отношению к доллару подорожала на девять копеек до 26,42 грн/$1 с 26,51 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,41-26,43 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 26,44 грн/$1 с 26,59 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 6 октября - до 26,4244 грн/$1 с 26,5722 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 6 октября 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 19.2436

BYN 1 белорусский рубль - 10.5638

EUR 1 ЕВРО - 30.6536

CAD 1 канадский доллар - 20.9842

ILS 1 новый израильский шекель - 8.1774

RUB 10 российских рублей - 3.644

GBP 1 фунт стерлингов - 36.0072

CZK 1 чешская крона - 1.2109

CHF 1 швейцарский франк - 28.5161

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.1002

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 октября составил 372,71 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $321,70 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что цена газа в Европе превысила отметку в 1400 долларов.

Также мы сообщали, что в Киеве у туриста из Эквадора карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов.