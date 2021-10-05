Гривня на межбанке поднялась в цене. Фото: НБУ

Во вторник, 5 октября, гривня по отношению к доллару подорожала на девять копеек до 26,42 грн/$1 с 26,51 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,41-26,43 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 26,44 грн/$1 с 26,59 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 6 октября - до 26,4244 грн/$1 с 26,5722 грн/$1 накануне.

Кроме того, НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 6 октября 2021 года.

  • AUD 1 австралийский доллар - 19.2436
  • BYN 1 белорусский рубль - 10.5638
  • EUR 1 ЕВРО - 30.6536
  • CAD 1 канадский доллар - 20.9842
  • ILS 1 новый израильский шекель - 8.1774
  • RUB 10 российских рублей - 3.644
  • GBP 1 фунт стерлингов - 36.0072
  • CZK 1 чешская крона - 1.2109
  • CHF 1 швейцарский франк - 28.5161
  • CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.1002

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 1 октября составил 372,71 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $321,70 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что цена газа в Европе превысила отметку в 1400 долларов.

Также мы сообщали, что в Киеве у туриста из Эквадора карманники вытащили банковские карты и сделали покупок на 10 тысяч долларов.

 

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