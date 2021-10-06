Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение не только мэру Одессы Геннадию Труханову, но и экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

Ранее Генеральный прокурор рассказала, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Одно из них - мэру города Геннадию Труханову, второе - влиятельному одесскому бизнесмену.

По данным Венедиктовой, эти люди причастны к "целому ряду преступных деяний, направленных на завладение земельными участками в Одессе". Согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, но эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд.

Также "страна" сообщала, что в сентябре в Одессе активизировались слухи об уходе мэра Труханова и губернатора Гриневецкого.