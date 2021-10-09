Похоже, в Офисе генпрокурора решили, что реформа ведомства не может считаться завершенной, пока коренным образом не переиначат на чей-то весьма специфический вкус эмблему и флаг прокуратуры.

Стоит отметить, что без особой необходимости менять символы правоохранительного органа начали еще при генпрокурорстве Юрия Луценко.

Именно тогда вместо традиционного щита с мечами и весами в центре, символизирующими правосудие, защиту и наказание для виновных с девизом на украинском языке "Закон, честь, достоинство", зачем-то внедрили эмблему, копирующую нечто среднее между гербом налоговой и таможенной службы.

Эмблема прокуратуры при Луценко

Луценко распорядился убрать щит, который тогдашний генпрокурор почему-то считал кагэбистским, и нарисовали меч с весами, обрамленный дубовым венком и помещенный в круг на темно-синем фоне.

Такая же эмблема располагалась на синем полотнище.

Во время презентации его держал на то время президент Украины Петр Порошенко, а Луценко зачем-то плюхнулся на колени и облобызал знамя, вызвав немалое удивление сотрудников прокуратуры, собравшихся по этому случаю в колонном зале Генпрокуроратуры на Резницкой.

Луценко целует знамя

Новые символы утвердил своим указом Петр Порошенко 1 декабря 2017 года - как раз ко Дню работников прокуратуры. У Луценко тогда объяснили, что меч княжеских времен напоминает один из старейших юридических документов - "Русскую правду" Ярослава Мудрого, а весы символизируют глубокую наследственность правовых традиций.

У Венедиктовой решили не дожидаться Дня прокуратуры: накануне Дня юриста, 6 октября, появились новый указ президента Зеленского на этот счет и новая символика.

Согласно тексту указа, отныне эмблемой Офиса Генерального прокурора является синий треугольный щит с "золотою облямівкою" (то есть каймою), закругленный книзу, на котором изображены серебряный с золотой рукояткой вертикально расположенный меч острием вниз и золотые весы. В центре эмблемы - малый государственный герб Украины. Под щитом помещена синяя лента с золотой подкладкой, на которой вписан девиз золотыми буквами: "Aequitas, lex, defensi" (с латинского - "справедливость, закон, защита").

Новая эмблема Генпрокуратуры

Появление новой атрибутики вызвало шквал критики у действующих прокуроров, с которыми этот вопрос вообще не посчитали нужным обсудить. В закрытой группе прокуроров в Facebook самые цензурные отзывы были от "мертва прокуратура, мертва мова" до "высшая стадия психического слабоумия".

Комментарии из закрытого чата прокуроров

Напомним, Луценко лишился своей должности генпрокурора в конце лета 2019 года.

Весной "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора собирался заплатить бизнесмену Николаю Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг.