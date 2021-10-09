Киевская городская прокуратура подозревает, что ряд лиц причастны к хищению 150 млн гривен при строительстве Подольского моста. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"В ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на указанную сумму не подтверждается ни документально, ни фактически.

"Согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн", - добавили правоохранители.

В Киеве группа людей украли 150 млн на строительстве Подольского моста. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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