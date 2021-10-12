Повышение тарифов на парковку в Киеве, которое местные власти ввели этим летом, является незаконным и необоснованным.

Об этом сообщили адвокаты Виталий Титич и Валерий Буняк во время пресс-конференции "Тарифы на парковку в Киеве: незаконные попытки "залатать" проблемы инфраструктуры за счет среднего класса".

С июля этого года в столице повысили стоимость парковки в зависимости от зон. Теперь в центральной части Киева цена парковки за один час составляет 35 грн, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час, в спальных районах стоимость она осталось той же - 5 грн/час.

По словам Буняка, изменение парковочных тарифов противоречит украинскому законодательству. Адвокат объяснил, что согласно порядку утверждения тарифов, их прибыльность предусматривается в размере не более 12%. В то же время, городская власть Киева хочет получить прибыль 60%.

"Это какой-то непонятный обязательный платеж вне законодательного поля", - утверждает Буняк.

В связи с этим адвокаты обратились в Окружной административный суд Киева с иском против столичной власти. Однако вместо публичного слушания дело рассматривается в письменном производстве. При этом в постановлении об открытии производства даже не упоминается предмет обжалования.

Также специалисты обратились в Антимонопольный комитет, который запустил доследственную проверку по данному факту.

Буняк добавил, что сейчас местная власть пытается сделать тарифы более обоснованными и оформить их как "сбор на парковку".

"За необоснованные тарифы с подписью городского главы придется отвечать и, возможно, в уголовном порядке", - утверждает он.

Кроме этого, адвокат Виталий Титич обратил внимание на то, что в столице отсутствует любое планирование парковок.

"Обустройство парковок в Киеве взято с потолка, нет никакого юридического обоснования. Так, в городе отсутствует какое-либо планирование парковок, особенно с юридической точки зрения. В Киеве не имеется так называемого Генплана - это ключевой документ, по которому все должно развиваться", - уточняет он.

С экономической точки зрения, как сообщает Титич, киевская власть использует собранные средства с парковок, опираясь на свои расходы. По информации адвоката, в возражении на иск киевская власть как аргумент для увеличения тарифов приводит сумму в 57 млн грн. Эти средства предположительно за прошлый год Киев потратил на обустройство карманов для заезда автомобилей.

"Целесообразность и правильность расходования средств от поступления с парковки - это тоже большой вопрос. Мы, как киевляне, заинтересованы, чтобы в городе должным образом были организованы парковки. За все надо платить, но стоимость должна быть адекватной", - заявил он.

Помимо повышения тарифов, увеличился и размер штрафов. Теперь за неуплату парковки приходится платить от 100 до 700 грн. Однако многие водители узнают о получении штрафов только на этапе исполнительной комиссии, когда их сумма уже в два раза выше.

Адвокат Титич рассказал "Стране", что водитель часто может не знать о наличии штрафа за неуплату парковки. В частности, это связано с проблемами в организации видеофиксации нарушения.

"Ситуация стандартная. В этих случаях человек может пойти в суд и оспаривать штраф. Чаще всего суды отменяют эти штрафы, потому что по законодательству их не зафиксировали должным образом", - говорит юрист.

Напомним, "Страна" писала о том, что "Страна" писала о том, как киевлян хотят заставить платить за парковку у дома.

Также мы сообщали, что летом в Киеве вместо штрафов за неоплаченную парковку выдавали разъяснительные справки.