Вчера, 12 октября, сборная Украины не смогла одержать победу в своем предпоследнем матче группового отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Матч с Боснией и Герцеговиной (итог 1:1) прошел на "Арене Львов" при сумасшедшей поддержке заполненных трибун, что с некоторым удивлением отмечали даже комментаторы российских телеканалов. "Стадион не затихал ни на секунду весь матч, это просто поразительно", - заявил в прямом эфире один из них.

Но даже это не помогло сборной Украине взять три очка, хотя "желто-синие" имели достаточно стопроцентных моментов, чтобы забить, как минимум четыре мяча и снять все вопросы о победителе.

Вместо этого команда Петракова во втором тайме очень низко села к своей штрафной и в итоге пропустила ответный мяч на 77 минуте. Гол после шикарной комбинации забил Ахмедходжич (первый мяч в этой встрече на счету Ярмоленко на 15 минуте поединка - Ред.).

После игры и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков принес свои извинения болельщикам за неудовлетворительный результат.

"В раздевалке все расстроены. Результат негативный, сыграли вничью. Знали, что все равно в Боснии нас будет ждать лобовая игра. Еще (в группе - Ред.) игра Босния - Финляндия. Так что я парней поблагодарил. Сказал: "Давайте готовится к игре с Боснией". Чтобы на этом уровне играть, надо забивать свои моменты. Не забиваешь ты - забьют тебе", - заявил Петраков в эфире канала "Футбол 1".

А Тарас Степаненко после матча пожаловался на состояние газона "Арены Львов".

"Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на Олимпийском, где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно все в кочкариках. Надо что-то делать. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации, а мяч дробит, прыгает", - пожаловался игрок "Шахтера".

Это мнение разделил и Илья Забарный из киевского "Динамо".

Ранее "Страна" приводила турнирнаую таблицу группы D отбора к чемпионату мира-2022 после ничьей Украины и Боснии.