Территорию Украины накрывает темное облако смога. Уже 14-15 октября оно может добраться до Киева. При этом зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют фото со спутника.

Об этом в Фейсбуке написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Так, на своей странице Попенко обнародовал два снимка, на которых видно, как за сутки облако смога увеличилось.

"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - утверждает эксперт.

Попенко считает, что масштабное загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности, где используют дрова, а также со сжиганием листьев.

"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - заявил эксперт и добавил.

Попенко добавил, что подобные процессы на территории Украины возникают каждый год в начале-середине октября.

Избежать серьезных последствий от отравления дымом и смогом можно благодаря следующим рекомендациям:

Нельзя долго быть на воздухе, особенно детям и беременным женщинам.

Не нужно лишний раз открывать окна. А если уже пришлось, то завешивать их влажной тканью и периодически ее менять.

Для очистки воздуха лучше использовать кондиционер.

Меньше курить и отказаться от алкоголя.

Если пахнет дымом - надевать защитные маски, лучше - респираторы.

Пить побольше жидкости, придерживаться диеты, отказавшись от вредной пищи.

Несколько раз в день принимать душ.

Промывать нос и горло соленой водой.

Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее двух раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) - проконсультируйтесь с доктором.

Напомним, десятого сентября украинская столица очутилась на неприглядном пятом в мире месте по уровню загрязненности воздуха. Так, в 09:30 в Киеве индекс загрязненности воздуха был 137. Норма при этом установлена на уровне 50.

Кроме этого, Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые "Руководящие принципы по качеству воздуха", документ не обновлялся в течение 15 лет. Рекомендации ужесточили.