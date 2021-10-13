Вышедшая из комы певица МакSим отправилась в паломничество по Крыму
Пережившая клиническую смерть российская певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, отправилась в паломничество по святыням полуострова Крым.
Об этом в эфире телеканала Спас сообщил духовный наставник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука Степанов.
Соответствующее видео появилось на YouTube.
Священник уверен, что его покровительство и молитвы спасли певицу от долгой болезни.
"Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь", - поделился Лука.
Священник добавил, что теперь МакSим, по его совету, лично поехала в Крым совершить паломничество.
Недавно певица МакSим дала Ксении Собчак первое интервью после комы и рассказала о своих видениях во время клинической смерти.
Также мы писали о том, что певица МакSим уже выпустила первую после выхода из комы песню. Она называется "Заведи" и в первый раз была исполнена почти 20 лет назад