Пережившая клиническую смерть российская певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, отправилась в паломничество по святыням полуострова Крым.

Об этом в эфире телеканала Спас сообщил духовный наставник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука Степанов.

Соответствующее видео появилось на YouTube.

Священник уверен, что его покровительство и молитвы спасли певицу от долгой болезни.

"Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь", - поделился Лука.

Священник добавил, что теперь МакSим, по его совету, лично поехала в Крым совершить паломничество.

Недавно певица МакSим дала Ксении Собчак первое интервью после комы и рассказала о своих видениях во время клинической смерти.

Также мы писали о том, что певица МакSим уже выпустила первую после выхода из комы песню. Она называется "Заведи" и в первый раз была исполнена почти 20 лет назад