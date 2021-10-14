Печерский районный суд Киева арестовал имущество Театра юного зрителя на Липках. Своим решением государственный орган запретил реконструкцию здания.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Суд решением от 27 сентября запретил должностным лицам Киевского городского совета или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению, отчуждать, распоряжаться этим объектом недвижимости, а также проводить любые строительные работы, в том числе реконструкцию помещений.

Вместе с тем, Государственным регистраторам и нотариусам суд запретил проводить любые регистрационные действия в отношении помещения.

Согласно материалам суда, здание театра находится в коммунальной собственности территориальной общины столицы.

В конце августа победителем конкурса на замещение должности директора-художественного руководителя Театра на Липках был определен Вячеслав Жила.

Объявление результатов конкурса и назначение Жилы на должность директора вызвало возмущение коллектива, митинги у здания театра и Департамента культуры КГГА.

В материалах суда говорится, что митингующие, в том числе большинство работников театра, указывали на незаконность проведения указанного конкурса, грубые нарушения законодательства при его проведении и выражали недоверие Жиле "в связи с тем, что его кандидатура не соответствует профессиональным и морально-этическим требованиям, отсутствует режиссерское образование, профессиональный опыт постановок спектаклей для детской и подростковой молодежи, семейного воспитания, что является необходимым условием для руководителя театра для молодежи".

Вместе с тем, по данным суда, руководитель Театра лично заявил, что будет проводить реконструкцию театра и уже договорился с инвесторами и застройщиками, а после фактически остановил его деятельность.

Коллектив театра приводил информацию, что новоизбранный директор приговором Деснянского суда Киева от 27 ноября 2006 года был осужден на пять лет и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Жиле инкриминировали угрозы убийством, самовольное присвоение властных полномочий, кражу документов, мошенничество, похищение человека и тому подобное.

"Учитывая изложенное, следственный судья приходит к выводу, что ходатайство следователя о наложении ареста на имущество подлежит удовлетворению с целью обеспечения целей уголовного производства, а именно: сохранение вещественных доказательств.

Вместе с тем, следственный судья учитывает и то, что в данном случае ограничения права собственности является разумным и соизмеримым задачей уголовного производства и обстоятельства уголовного производства по состоянию на момент принятия решения требуют принятия такой меры обеспечения уголовного производства как наложение ареста. При этом, доказательств негативных последствий его применения следственным судьей не установлено", - говорится в материалах суда.

Театр на Липках. Фото: walking.kiev.ua

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине расширили перечень обстоятельств, при которых применяется арест имущества.