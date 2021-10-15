Украина подала заявку в Международное бюро выставок в Париже на организацию в Одессе Всемирной выставки "Экспо-2030", темой которой станут технологии будущего. В случае победы в конкурсе Всемирная выставка пройдет в Одессе с 1 мая по 31 октября 2030 года под названием "Возрождение. Технологии. Будущее", сообщается

Подписанное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем письмо передали в Бюро организаторов.

Международное бюро выставок будет рассматривать заявления кандидатов до конца 2023 года. За право проведения "Экспо-2030" Украина будет соперничать с Южной Кореей, Россией и Италией.

Ранее "Страна" писала о том, что на длинных выходных в центре Киева пройдет пятидневная выставка военной техники.

Также мы сообщали, что в Киеве прошла выставка похоронной культуры "Все там будем".