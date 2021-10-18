По югу Украины неизвестные вывешивают баннеры с одной фразой "Да, мы один народ". Видеозапись из Одессы опубликовали утром, 18 октября, местные телеграм-каналы.

Также в понедельник утром такой баннер заметили в Херсоне. До этого, 17 октября, похожий баннер видели в Николаеве. 13 октября плакат "Да, мы один народ" вывесили в Запорожье, а 11 октября - в Днепре.

Баннеры вскоре срывают местные власти.

Судя по всему, фраза на баннере - отсылка к статье президента РФ Владимира Путина про единство украинского и русского народов.

Напомним, "Страна" писала о том, что этим летом президент России Владимир Путин выпустил статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он заявил, что украинцы и русские один народ.

Также мы сообщали, что после этого социологическая компания "Рейтинг" опубликовала опрос, который уже стал сенсацией. Главным образом потому, что украинцев спросили, согласны ли они с тезисом Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ. Более 40% украинцев ответили на этот вопрос "да". "Страна" подробно анализировала результаты этого опроса.