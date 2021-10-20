В Испании произошла примечательная по нынешним временам история. Популярная писательница Кармен Мола, автор детективных романов, была удостоена престижной литературной премии "Планета" за триллер об эпидемии холеры в 1834 году. На церемонии вручения премии в присутствии короля и королевы оказалось, что "Кармен Мола", которую описывали как скромного преподавателя университета с тремя детьми, – это трое взрослых мужчин-телесценаристов.

Об этом сообщает сайт edition.cnn.com в понедельник, 18 октября.

В условиях нового отношения к вопросам гендера и равноправия, эта история не так невинна, как могла бы показаться пару десятилетий назад. Кармен Мола пользовалась одобрением и симпатиями феминистски настроенной общественности, давала интервью на разные темы, в том числе и достаточно узко направленными на поклонниц феминизма. Теперь выясняется, что всё это было вымыслом, то есть глумлением над святым в феминистически настроенном обществе. Такое сейчас не принято спускать с рук.

Ранее "Страна" сообщала, что 67-летняя канцлер Германии Ангела Меркель, которая готовится уйти в отставку со своего поста, заявила, что является феминисткой. На женском саммите "двадцатки" в 2017 году Меркель спросили, считает ли она себя феминисткой. В ответ она сказал, что не обязательно хотела бы украшать себя этим титулом.

Также мы сообщали, что после того, как в Украине официально разрешили использовать феминитивы, в сети появилась ставшая вирусной картинка от Центра гендерной культуры, где собраны некоторые феминитивы, созданные с учетом норм нового правописания. Среди них есть как привычные слуху "авторка", "захисниця", "вчена" так и более экзотические для нашего слуха "мисткиня", "політикиня", "гідеса".

Также мы писали, что самореализации женщин в Украине не мешает абсолютно ничего. Тем не менее, нарастает пропаганда агрессивного феминизма.