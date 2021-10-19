Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время съемок биографического документального фильма попросил прощения у народа республики.

Отрывок ленты в Twitter опубликовал Айдос Укибай, пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева.

"Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет", - сказал Назарбаев в обнародованном фрагменте.

Отметим, что это уже пятая серия документального фильма "Штрихи к портрету. Откровения", которая должна выйти на экраны уже 21 октября.

В предыдущих сериях Назарбаев уже рассказал о своем разговоре с преемником Касым-Жомартом Токаевым перед объявлением об уходе с поста президента, предложении создать союз туркестанских государств во время развала СССР, а также о своей семье, внуках, отношении к женщинам.

21 октября в 21:30 в эфире телеканала «Хабар» состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Откровение». Это пятая серия совместного документального проекта Айгуль Адиловой и Пресс-службы Елбасы, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева pic.twitter.com/1NMdHoHmCq — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 19, 2021

Напомним, "Страна" ранее писала о том, что в прошлом году экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переболел коронавирусной болезнью.

Также мы сообщали о том, как Назарбаев рассказал о помощи российских врачей, когда он болел ковидом.