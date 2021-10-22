Американская компания Rockstar Games готовится к выпуску ремастер-трилогии Grand Theft Auto GTA III, Vice City и San Andreas. Ремастер трилогии выйдет 11 ноября.

Об этом сообщает Тhe verge.

Первая часть трилогии GTA III вышла в 2001 году, самая новая часть сборника - San Andreas в 2004 году. Rockstar Games наконец-то продемонстрировали трейлер обновленной трилогии Grand Theft Auto , включая GTA III , Vice City и San Andreas, в каждую игру были внесены графические улучшения.

Ремастер трилогии выйдет в цифровом виде 11 ноября по цене 59,99 долларов (около 1500 гривен). Играть можно будет на Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One, новых консолях Series X / S и ПК через Rockstar Games Launcher.

На физическом носителе тримастер выйдет 7 декабря, а в первой половине 2022 года выйдут версии для iOS и Android.

Напомним, два украинца одержали победу в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 "The International 10". Их команда заработала заработала 18,2 млн долларов.

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