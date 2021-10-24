В пятницу, 22 октября, Федеральное жюри заявило о признании виновным бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса. Он вместе с Руди Джулиани работал с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает "Голос Америки".

Согласно обвинению, Парнас и его бывший соратник Игорь Фурман получали деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева, после чего направляли их на финансирование избирательных кампаний в США.

Известно, что для Парнаса представляли интерес кандидаты в штатах, где можно было легализовать бизнес, связанный с продажей марихуаны.

В то же время прокуратура заявила, что Парнас и Фурман утаили тот факт, что они передавали пожертвования в республиканский Комитет политических действий, откуда средства шли, в том числе, и на финансирование избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В частности, Льва Парнаса признали виновным в нарушении федеральных законов США, которые запрещают иностранцам участвовать в избирательных кампаниях, а также делать партийные пожертвования от третьих лиц.

Напомним, что Парнас и Фруман были арестованы 9 октября вечером по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

Также мы публиковали видео ужина Трампа с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом, выполнявшими в Украине различные поручения личного адвоката Трампа Руди Джулиани.