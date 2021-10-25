Юная жительница Белой Церкви Елена Усенко стала победительницей национального отбора на детский песенный конкурс Евровидение-2021, который в этом году состоится в Париже 19 декабря. Победу девочке принесло исполнение песни "Важіль", которую она сама написала минувшим летом.

В нацотборе на детское Евровидение участвовали 11 претендентов: Елена Усенко, Дарья Реброва, Мария Ткачук, Дарья Зинченко, Вероника Морская, София Скварук, Анастасия Дорошенко, Дарья Кривенко, Елизавета Петрук, Карина Корнута и Арсений Грищенко.

Елена Усенко получила самые высокие оценки как от жюри, так и зрителей, взяв в сумме 63 балла.

Известно, что 14-летняя победительница учится в Katapulta art music school. В прошлом году она тоже участвовала в национальном отборе детского Евровидения и прошла в финал.

Как сообщалось, в прошлом году на детском Евровидении Украину представлял Александр Балабанов, с песней "Відкривай" он занял 7-е место из 12-ти участников.

Напомним, в прошлом году нацотбор на детское Евровидение ознаменовался скандалом из-за того, что чиновники НОТУ вышвырнули из отбора 12-летнего певца-сироту Максима Ткачука по идеологическим мотивам.

За это на НОТУ в октябре завели уголовное дело.