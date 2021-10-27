Всемирное антидопинговое агентство WADA провело специальную операцию "Геркулес" и выявило нарушения со стороны Украины. В частности, эксперты заявили, что наша страна манипулировала с допингом.

Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства.

Для разоблачения WADA провела операцию "Геркулес", которая началась в 2019 году. Она показала систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года.

Именно тогда были обнаружены первые случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб, говорится в отчете.

"Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто перенимает эту практику перед важными международными соревнованиями, и были времена, когда вся национальная команда присутствовала в НАДЦУ в ожидании тестирования", - говорится в сообщении.

Собранные данные говорят о том, что эта практика могла использоваться перед важными международными соревнованиями.

"Операция Геркулес" также расследовала утверждения о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины, но не нашла доказательств, подтверждающих это обвинение.

Напомним, Украина на Олимпиаде-2020 в Японии в медальном зачете заняла 44 место, имея в своем активе только одну золотую медаль. Всего спортсмены принесли нашей стране 19 наград - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Ранее мы рассказывали, что в июле троих украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020 из-за допинга.