Известный российский актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова.

Об этом со ссылкой на Министерство культуры России сообщает "РИА Новости".

Предыдущий худрук театра Сергей Женовач покидает свой пост по собственному желанию. Он был художественным руководителем МХТ им. А.П. Чехова на протяжении трех с половиной лет - с апреля 2018 года.

Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, которую основал в 2005 году.

Отметим, Константин Хабенский является известный российским актером и режиссером, народным артистом РФ (2012), заслуженным артистом РФ (2006).

Среди самых известных его ролей - роль Игоря Плахова в сериале "Убойная сила" (2000—2005), Антона Городецкого в "Ночном Дозоре" (2004) и "Дневном Дозоре" (2005), Виктора Служкина в фильме "Географ глобус пропил" (2013), Родиона Меглина в сериале "Метод" (2015).

Напомним, недавно писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что скоро выйдет продолжение "Ночного дозора" и просит фанатов чуть-чуть потерпеть.

Также мы сообщали, что в 2018 году Хабенский попал в базу Миротворца, возвратившись из "Артека".