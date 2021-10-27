В подразделении полиции Кагарлыка, сотрудники которого в прошлом году зверски пытали и изнасиловали девушку, провели служебное расследование и переаттестацию. В результате 18 человек были уволены с должностей и около 15 со службы.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью изданию "Уважение. Кампания против сексизма в медиа и политике".

"Эта ситуация меня шокировала и как человека, и как полицейского. В указанном подразделении было проведено служебное расследование и переаттестацию. В результате 18 человек уволены с должностей, около 15 работников – со службы в полиции, а к части применили дисциплинарные взыскания", - рассказала Павличенко.

Кроме того, по ее словам, сейчас в МВД разрабатывают и внедряют систему Custody Records, которая предупреждает злоупотребления в отношении граждан в отделении полиции.

"Эта система поможет зафиксировать все действия полицейских с момента, когда полицейский начинает контактировать с любым лицом: задержание, сборка всех материалов и т.д.", - объяснила заместитель главы МВД.

При этом видеозапись - это только часть проекта. Затем информация подгружается в систему, в которой можно отследить все действия с задержанным человеком. Сейчас проект уже пилотируется в Харьковской и Тернопольской областях.

Напомним, весной прошлого года в городе Кагарлык Киевской области расформировали отделение полиции. Двое сотрудников отделения подозревались в избиении и изнасиловании 26-летней девушки, которую доставили туда для дачи разъяснений по поводу краж. Позднее в Госбюро расследований обратились другие жертвы правоохранителей.

Также сообщалось, что ГБР завершила расследование о пытках и изнасиловании в отделении полиции Кагарлыка. По данным следствия, руководитель отделения знал о существовании практики пыток, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.