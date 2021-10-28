Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в растрате восьми миллиардов средств банка. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале в четверг, 28 октября.

"28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" (Дубилета - Ред.)", - говорится в сообщении.

Решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Напомним, в феврале 2021 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Вместе с тем, источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.

В марте НАБУ объявило Дубилета в розыск. Следствию на тот момент якобы не удалось установить местоположение подозреваемого.

В июне Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления "Приватбанка". А через месяц ВАКС отменил заочный арест Дубилета.