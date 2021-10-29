В Польше бывшему президенту (1990-1995 годы) и лауреату Нобелевской премии Леху Валенсе предъявили обвинения в даче ложных показаний о его сотрудничестве со специальными службами во времена ПНР (Польская народная республика (1944-1989), предшественник нынешней Польши). Прокуратура допросила его в качестве подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти страны.

"Валенса был обвинен в даче ложных показаний, призванных послужить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности 1970-1976 годов и был допрошен в качестве подозреваемого. Лех Валенса не признал себя виновным в предполагаемом правонарушении и отказался дать объяснения", - сказано в сообщении.

Речь идет о показаниях, которые Валенса дал в 2016 году в уголовном процессе о подделке в оперативных документов Службы безопасности. Валенса был допрошен в качестве свидетеля и отрицал, что подписывал документы.

Вышеупомянутые документы были найдены дома у умершего экс-министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищака. Из них можно было сделать вывод, что Валенса сотрудничал со Спецслужбами под псевдонимом "Болек."

"Достоверность показаний Леха Валенсы подрывается мнением экспертов в области почерковедческой экспертизы и соответствующими доказательствами, которые показали, что документы, обнаруженные в файлах секретного сотрудника СБ под псевдонимом "Болек", включая обязательство сотрудничать со Службой безопасности, квитанции о получении денег и отчеты разведки достоверны", - сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году Валенса пожаловался, что ему не хватает президентской пенсии.

Также сообщалось, что Валенса ищет для себя работу.