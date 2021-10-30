Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отзывает своих дипломатов из Ливана из-за высказываний министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.

Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM.

Такое решение принято "в солидарность с братской Саудовской Аравией в свете неприемлемых высказываний некоторых ливанских официальных лиц в отношении Эр-Рияда". Помимо этого, ОАЭ призывает своих подданных воздержаться от поездок в Ливан.

Решение Эр-Рияда последовало после того, как в сети появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". Правда, такие заявления он сделал до того, как стал министром.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присоединении страны к санкциям Совета безопасности ООН в отношении государств Мали и Йемен.

Также мы писали, что йеменские повстанцы с помощью беспилотников с бомбами атаковали аэропорт в Саудовской Аравии.