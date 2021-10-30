В семье 36-летнего футболиста Криштиану Роналду и его 27-летней возлюбленной Джорджины Родригес ожидается пополнение. Радостной новостью Криштиану поделился в своем Instagram, опубликовав новый снимок с Джорджиной: на нем он держит в руках снимки УЗИ. В подписи Роналду сообщил, что они с Джорджиной ждут двойню.

Об этом сообщает Криштиану Роналду в своем Instagram.

Данным фактом Роналду подтвердил слухи, появившиеся в прессе накануне. Ранее издание Hola! со ссылкой на инсайдера сообщило, что пара ждет ребенка. По информации СМИ, модель сейчас находится на 12-й неделе беременности. В своем комментарии инсайдер отметил, что пара очень рада этой новости.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду, которые вместе пять лет, уже воспитывают четверых детей: 11-летнего Криштиану-младшего, имени матери которого футболист не раскрывает, четырехлетних близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью, и общую трехлетнюю дочь Алану. Детей футболиста Джорджина Родригес очень любит и воспитывает как своих, проводя с ними все свободное время.

Год назад Джорджина признавалась в интервью, что хотела бы вновь стать матерью, и ее мечты теперь воплотятся в реальность.

В семье Роналду ожидают двойню. Источник: Instagram/Криштиану Роналду

Ранее "Страна" сообщала, что Криштиану Роналду стал рекордсменом мира по числу голов за сборные, забив 111 мячей. Предыдущее достижение принадлежало футболисту сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

Также мы писали, что стали известны имена претендентов на получение награды "Золотой мяч" (ежегодная футбольная награда) по итогам 2021 года, которую вручает авторитетное издание "France Football". Среди претендентов - Криштиану Роналду.