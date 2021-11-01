Украинский интернет-телеканал Hromadske, который живет на грантовые деньги, столкнулся с финансовыми трудностями.

Об этом говорится на официальном сайте Hromadske.

Медиа объявило, что переведет часть команды на фриланс и закроет студийные шоу на YouTube из-за уменьшения финансовой поддержки со стороны международных институций и необходимости снизить затраты на производство.

При этом, как следует из сообщения Hromadske, вообще стоял вопрос о его дальнейшем существовании. Но по итогу, решили его сохранить, хотя и в сокращенном составе.

"На последнем заседании членов ГО "Общественное телевидение" было принято решение о будущем организации. Большинством голосов было решено сохранить ГО и вернуться к фокусу общественно-политического медиа", - рассказали в пресс-службе "Громадського".

Hromadske - телепроект, который появился буквально накануне событий Майдана и сыграл в его медиа-поддержке далеко не последнюю роль.

Главными его донорами были западные страны и фонды. Согласно отчетам, объём финансирования Hromadske с их стороны в прошлые годы составлял более 30 млн гривен.

Ранее мы писали о том, что на "Суспильном" недавно обвинили Офис президента в давлении.

Также мы сообщали о том, что написано в "Стратегии информационной безопасности" Шмыгаля и Зеленского.