Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", разрабатывающее боеприпасы для гранатометов, возглавляет Виталий Жуков, который является одним из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с Укроборонпромом с сыном Гладковского-Свинарчука (речь идет о грандиозном скандале начала 2019 года).

О работе Жукова в Укроборонпроме СМИ узнали после брифинга предприятий по теме начала производства боеприпасов ВОГ-17В в Украине.

В свою очередь, в Укроборонпроме заявили, что концерн не имеет никакого решения суда или юридических оснований, запрещающих ему вести переговоры или заключать контракты с компанией "Вектор-В" и ее руководителем.

"Концерн по этому событию обратился к НАБУ и СБУ с просьбой сообщить о наличии рисков по дальнейшему сотрудничеству с указанным предприятием и его должностными лицами", - сообщил заместитель генерального директора Укроборонпрома по безопасности Роман Забарчук.

Напомним, уголовное дело против Олега Гладковского-Свинарчука, который занимал пост замсекретаря СНБО при Петре Порошенко, а также был его близким другом, ушло в суд в июле 2021 года. Фигуранта подозревают в завышении цен поставок украинской армии. Речь о машинах компании "Богдан", которые закупали ВСУ. Хотя широкую известность экс-чиновник получил в иной плоскости - после "Свинарчукгейта" - журналистского расследования о контрабанде товаров военного назначения из России и перепродаже их на предприятия украинского ВПК с огромной маржой. Прибыль уходила на фирмы-прокладки, подконтрольные друзьям семьи Гладковских. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Виталий Жуков - друг Игоря Гладковского и еще один участник схемы. Он возглавлял фирму "Оптимумспецдеталь", которая являлась центральным звеном расследованных операций.