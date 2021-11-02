Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника, который подозревается в деле о разворовывании участков общественной земли в Одессе. По этому же делу проходит и мэр города Геннадий Труханов

Об этом сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В карте розыска указано, что 51-летний Владимир Галантерник пропал в Харьковк 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования. В настоящее время его подозревают в создании преступной организации, присвоении и растраты имущества, отмывании денег и злоупотреблении властью.

Объявление о розыске на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, еще в 2019 году "Страна" писала, как влиятельный одесский бизнесмен, которого часто называют "смотрящим за Одессой", Владимир Галантерник организовал шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения. Празднование прошло 19 декабря в Лондоне, где, по слухам, живет семья бизнесмена. На грандиозную вечеринку съехались гости из Украины и России, а подогревали публику звезды российского шоубиза - Земфира, Артур Пирожков (Александр Ревва) и "Мумий Тролль".

Кроме того, мы также анализировали ситуацию с городской главой Одессы Трухановым, которому генеральный прокурор Ирина Венедиктова выдвинула ряд подозрений. Кроме того, эти обвинения касаются и группы городских чиновников, а также некоего "одного известного одессита", которым оказался Владимир Галантерник.