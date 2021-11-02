Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 2 ноября, укрепился до 26,285 грн за 1 доллар с 26,310 грн за 1 доллар в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные дилеров коммерческих банков во вторник, 2 ноября.

По данным дилеров, котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 26,275-26,295 грн за 1 доллар .

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник сохранился на уровне 26,29 грн за 1 доллар.

Регулятор укрепил курс нацвалюты на 3 ноября 2021 года – до 26,2904 грн за 1 доллар с 26,2933 грн за 1 доллар накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 ноября 2021 года:

AUD 1 австралийский доллар 19.6048

BYN 1 белорусский рубль 10.7194

BGN 1 болгарский лев 15.5952

KRW 100 южнокорейских вон 2.2382

HKD 1 гонконгский доллар 3.3783

DKK 1 датская крона 4.0985

USD 1 доллар США 26.2904

EUR 1 ЕВРО 30.4903

EGP 1 египетский фунт 1.674

JPY 10 японских йен 2.3107

PLN 1 польский злотый 6.6178

INR 10 индийских рупий 3.5184

CAD 1 канадский доллар 21.1977

HRK 1 хорватский кун 4.0492

MXN 1 мексиканский песо 1.2658

MDL 1 молдавский лей 1.5048

ILS 1 новый израильский шекель 8.3939

NZD 1 новозеландский доллар 18.7464

NOK 1 норвежская крона 3.1092

ZAR 1 южноафриканский ренд 1.7017

RUB 10 российских рублей 3.6635

RON 1 румынский лей 6.1599

IDR 1000 индонезийских рупий 1.8449

SAR 1 саудовский реал 7.008

SGD 1 сингапурский доллар 19.5033

XDR 1 SDR - специальные права заимствований 37.1195

KZT 100 казахстанских тенге 6.1429

TRY 1 турецкая лира 2.7574

HUF 100 венгерских форинтов 8.4852

GBP 1 фунт стерлингов 35.8838

CZK 1 чешская крона 1.1917

SEK 1 шведская крона 3.0786

CHF 1 швейцарский франк 28.7909

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.1086

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 октября составил 512,50 млн в долларовом эквиваленте, в том числе 418,39 млн долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар подорожал в начале ноября. Теперь курс будет зависеть от иностранцев и энергетиков. Первый день ноября оказался не очень активным для межбанка. Объем сделок на Bloomberg просел со 175 млн долларов до 135 млн долларов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса к доллару и учетной цене банковских.