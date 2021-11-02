Во второй день ноября курс гривни укрепился к доллару на 3 копейки
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 2 ноября, укрепился до 26,285 грн за 1 доллар с 26,310 грн за 1 доллар в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные дилеров коммерческих банков во вторник, 2 ноября.
По данным дилеров, котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 26,275-26,295 грн за 1 доллар .
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник сохранился на уровне 26,29 грн за 1 доллар.
Регулятор укрепил курс нацвалюты на 3 ноября 2021 года – до 26,2904 грн за 1 доллар с 26,2933 грн за 1 доллар накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 ноября 2021 года:
- AUD 1 австралийский доллар 19.6048
- BYN 1 белорусский рубль 10.7194
- BGN 1 болгарский лев 15.5952
- KRW 100 южнокорейских вон 2.2382
- HKD 1 гонконгский доллар 3.3783
- DKK 1 датская крона 4.0985
- USD 1 доллар США 26.2904
- EUR 1 ЕВРО 30.4903
- EGP 1 египетский фунт 1.674
- JPY 10 японских йен 2.3107
- PLN 1 польский злотый 6.6178
- INR 10 индийских рупий 3.5184
- CAD 1 канадский доллар 21.1977
- HRK 1 хорватский кун 4.0492
- MXN 1 мексиканский песо 1.2658
- MDL 1 молдавский лей 1.5048
- ILS 1 новый израильский шекель 8.3939
- NZD 1 новозеландский доллар 18.7464
- NOK 1 норвежская крона 3.1092
- ZAR 1 южноафриканский ренд 1.7017
- RUB 10 российских рублей 3.6635
- RON 1 румынский лей 6.1599
- IDR 1000 индонезийских рупий 1.8449
- SAR 1 саудовский реал 7.008
- SGD 1 сингапурский доллар 19.5033
- XDR 1 SDR - специальные права заимствований 37.1195
- KZT 100 казахстанских тенге 6.1429
- TRY 1 турецкая лира 2.7574
- HUF 100 венгерских форинтов 8.4852
- GBP 1 фунт стерлингов 35.8838
- CZK 1 чешская крона 1.1917
- SEK 1 шведская крона 3.0786
- CHF 1 швейцарский франк 28.7909
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.1086
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 октября составил 512,50 млн в долларовом эквиваленте, в том числе 418,39 млн долларов.
Ранее "Страна" сообщала, что доллар подорожал в начале ноября. Теперь курс будет зависеть от иностранцев и энергетиков. Первый день ноября оказался не очень активным для межбанка. Объем сделок на Bloomberg просел со 175 млн долларов до 135 млн долларов.
Также мы писали, что Национальный банк Украины предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчете справочного значения курса к доллару и учетной цене банковских.