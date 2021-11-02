Во Львове водитель автобуса скончался за рулем. Во время управления транспортным средством мужчине стало плохо - автобус съехал с дороги, снес несколько столбиков и дорожный знак.

Об этом сообщает в Facebook "Удобный город" во вторник, 2 ноября.

Во Львове водитель автобуса умер за рулем. Источник: Facebook/Удобный город

Инцидент произошел на проспекте Черновола. Водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбиков и дорожный знак.

Пассажиры автобуса вытащили водителя на газон и пытались оказать ему помощь, но мужчина умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

В АТП-1, обслуживающем маршрут №47-А, рассказали, что водителю было 55 лет, на предприятии он работал три года.

"Он опытный водитель, спокойный, коммуникабельный человек. Перед выездом на маршрут прошел медосмотр, никаких замечаний у медиков не было, на состояние здоровья никогда не жаловался. Что стало причиной смерти должна установить экспертиза. Скорую вызвали пассажиры, до приезда медиков они пытались оказать ему первую медпомощь", - заявили в пресс-службе АТП-1.

В результате аварии пассажиры не пострадали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве водителю троллейбуса стало плохо, когда он был за рулем. Мужчина остановился на перекрёстке улицы Вышгородской и Мостицкой, на место инцидента приехали спасатели и медики, но спасти водителя не удалось.

Также мы писали, что в самом центре Днепра легковая Mazda протаранила сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat. Казалось бы, рядовое ДТП в час пик, если бы не одно но - водитель спровоцировавшего аварию авто был мертв. Мужчине было 65 лет. По предварительным данным, он скончался во время управления автомобилем.