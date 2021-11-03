Когда фигурант дела освободился, неизвестно. Фото: 24 канал

Виктор Горбунов, один из осужденных за причастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк, вышел на свободу. Его освободили условно-досрочно.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на прокуратуру.

"Вышел по условно-досрочному освобождению", - заявили агентству в ведомстве.

При этом сотрудники прокуратуры не уточнили, как давно Горбунов находится на свободе.

Согласно выводам следствия, Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили Гандзюк. У него были четыре сообщника: 

  • Вячеслав Вишневский, непосредственной напавший на активистку;
  • Владимир Васянович, заявлявший, что доставил группу нападавших в Херсон;
  • Никита Грабчук – один из непосредственных исполнителей преступления;
  • Сергей Торбин - координатор покушения на Гандзюк.

Из них Горбунов получил по суду минимальный срок заключения – 3 года. Остальным дали по 4-6 лет.

Ранее "Страна" приводила подробную реконструкцию покушения на Гандзюк, когда ее облили кислотой возле подъезда, что впоследствии привело к смерти женщины.

Летом мы писали, что один из фигурантов дела Гандзюк Алексей Левин заявил, что из него пытаются выбить показания против другого фигуранта Владислава Мангера

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