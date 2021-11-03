Виктор Горбунов, один из осужденных за причастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк, вышел на свободу. Его освободили условно-досрочно.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на прокуратуру.

"Вышел по условно-досрочному освобождению", - заявили агентству в ведомстве.

При этом сотрудники прокуратуры не уточнили, как давно Горбунов находится на свободе.

Согласно выводам следствия, Горбунов покупал кислоту, которой в результате облили Гандзюк. У него были четыре сообщника:

Вячеслав Вишневский, непосредственной напавший на активистку;

Владимир Васянович, заявлявший, что доставил группу нападавших в Херсон;

Никита Грабчук – один из непосредственных исполнителей преступления;

Сергей Торбин - координатор покушения на Гандзюк.

Из них Горбунов получил по суду минимальный срок заключения – 3 года. Остальным дали по 4-6 лет.

Ранее "Страна" приводила подробную реконструкцию покушения на Гандзюк, когда ее облили кислотой возле подъезда, что впоследствии привело к смерти женщины.

Летом мы писали, что один из фигурантов дела Гандзюк Алексей Левин заявил, что из него пытаются выбить показания против другого фигуранта Владислава Мангера.