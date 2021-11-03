В среду, 3 ноября, Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дия" для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия", - сказано в сообщении.

Упрощенной системой будут пользоваться около 14 тысяч украинок каждый месяц. Теперь для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

Однако, если у женщины нет технической возможности воспользоваться "Дией", то остается возможность назначения помощи на основании соответствующей бумажной справки.

В частности, для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

"Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия Портала Действие с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - объяснили в Министерстве.

Напомним, летом Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска для украинских отцов.

Также сообщалось, что в Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка.