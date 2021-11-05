Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив в ходе заседания в сессионном зале нарисовал портрет российского президента Владимира Путина.

Видео, как тот с начала и до конца рисовал "произведение" появилось в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как депутат Грынив положил смартфон с изображением президента России под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица Путина. После этого он убрал телефон и начал детализировать свою работу. В итоге за несколько минут он нарисовал портрет президента РФ

Также на видео запечатлено, как в сентябре Грынев играл в игру на смартфоне во время заседания.

Напомним, ранее мы рассказывали, акак Мэр аргентинского города сделал прививку российским препаратом "Спутник V" с портретом Путина и публиковали соответствующее фото.

Также сообщали об инциденте в супермаркете "Сильпо" в Киеве, где между покупателями произошла стычка из-за футболки с изображением Владимира Путина.

Кроме того, сообщалось, что украинец набил портрет украинского президента Зеленского на ноге. После этого его Его высмеяли в социальных сетях.