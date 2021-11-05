Новоизбранный глава Верховного Суда Всеволод Князев заявил, что отрицательно относится к решению президента Украины Владимира Зеленского, который 13 апреля текущего года внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева(ОАСК).

Об этом Всеволод Князев рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"К вопросу ликвидации (Окружного административного суда Киева - Ред.) отношусь отрицательно. Мы не должны ликвидировать суды, если нам не нравятся их решения. Мне тоже могут нравиться или не нравиться решение суда, но дело не в суде, а в сложившейся системе в полномочиях, которые сконцентрированы в этом суде. Поэтому мы должны выяснить, какие факторы привели к тому, чтобы эти решения нравятся или не нравятся, и рассуждать уже в этом направлении.

Ликвидировать ОАСК и уволить всех, кто там работает, должно быть быстрое и заманчивое решение, но точно это не выход из ситуации", - ответил Князев на вопрос журналиста о том, поддерживает ли глава Верховного суда законопроект о ликвидации ОАСК.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, после внесения Зеленским в Раду законопроекта о ликвидации ОАСК в Окружном административном суде Киева заявили о том, что это часть действий по "подчинению Украины антиконституционному внешнему управлению".