Бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в махинациях с закупками военной техники для украинской армии, вышел из следственного изолятора.

Большую часть денег (16 из 18 миллионов) для залога собрал фонд экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, подозрение Павловскому и двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода объявили в начале июля. В июле суд отправил Павловского под арест с альтернативой залога в 475 млн грн, но затем суд снизил сумму залога до 18 млн.

По версии следствия, Павловский в 2016 году способствовал тому, чтобы заказ на производство двух катеров "Кентавр" получил завод "Кузня на Рыбальском".

Также "Страна" подробно разбиралась, как "Кузница на Рыбальском" Порошенко продавала флоту бракованные катера.

Фабула дела выглядит так. Завод Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" производил военные катера "Кентавр".

В 2016 году (когда "Кузня" еще принадлежала Порошенко) директор Валерий Шандра "подбил заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского заключить государственный контракт именно с его предприятием", говорится в сообщении ГБР.

Павловский был в курсе, что у завода Порошенко нет даже проекта этих катеров. Однако контракт в 2016 году все равно заключили. Более того, внесли 80% предоплаты. Потом продлевали договор, который должен был истечь в 2017 году. Но по факту армия получила катера только в сентябре 2018 года.

Таким образом, "Кузница на Рыбальском" изготавливала катера полностью за деньги государства в удобные для себя сроки.

Изделия поступили на баланс Миноброны в 2018 году без проверки качества. Начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк сообщил, что тактико-технические характеристики не соответствовали заявленным производителем по скорости, водоизмещению и осадке.