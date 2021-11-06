Эксперты из Американской дерматологической академии назвали необычный признак вероятного инфаркта. Он появляется на коже конечностей и лица.

О выводах специалистов пишет Express.

Речь идет о наростах на коже воскового желто-оранжевого цвета, которые могут быть предвестниками инфаркта. Часто они формируются вокруг глаз, на руках или на задней части ног. Эти образования не болят, но служат индикаторами патологических изменений в организме.

"Если вы видите желтовато-оранжевые наросты на своей коже, возможно, у вас отложения холестерина. Стоит обратиться к врачу, чтобы он назначил вам анализ на холестерин или другой медицинский тест. Аномальный уровень холестерина требует лечения, которое может предотвратить опасные для жизни сердечные заболевания. Контроль уровня холестерина также может помочь убрать новообразования на коже", - сказал представитель Американской академии дерматологии.

Наросты могут проявляться в виде скоплений небольших шишек, известных как эруптивная ксантома. Шишки зачастую указывают на скопления белка. Причем если они формируются на коже, то не исключено, что скопления белка есть и вокруг сердца, что затрудняет работу органа и перекачивание крови по телу.

Вообще наиболее частые признаки близкого сердечного приступа - это сильная боль в груди, иррадирующая боль в руке и внезапное сильное головокружение.

Снизить риск сердечного приступа вполне возможно, немного изменив диету или образ жизни. Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты снизит жировые отложения в артериях.

Ранее "Страна" перечисляла симптомы "тихого инфаркта".

Мы также сообщали, что избыточный вес в подростковом возрасте связан с повышенным риском возникновения сердечного приступа в зрелости.