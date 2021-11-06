Жителя Луцка Игоря Зеленского приговорили к четырем годам тюремного заключения за кражу 2 кг свинины в супермаркете.

Об этом сообщает информационное агентство "Конкурент" в субботу, 6 ноября.

Приговор утвердил районный суд Луцка 5 ноября.

Игорь Зеленский, которого уже судили в августе за кражу продуктов из супермаркета, попался на воровстве второй раз. Он вынес из магазина 2,1 кг свиной корейки на сумму около 300 гривень.

Стоит отметить, что Зеленский находился на испытательном сроке после первой кражи.

Ранее "Страна" писала, что обвиняемого в краже двух килограммов мяса жителя Луцка Игоря Зеленского освободили из-под стражи в зале суда после семи месяцев нахождения в СИЗО. Учитывая смягчающие обстоятельства, судья приняла решение о назначении подсудимому испытательного срока. Однофамильцу президента Украины инкриминировали три кражи и одно покушение на грабеж. Зеленский признал свою вину и убедил суд, что продукты воровал для того, чтобы прокормить свою большую семью - троих детей и жену, которая в тот момент находилась на лечении.

Также мы писали, что житель Чорткова (Тернопольская область) Роман Коцюбович сообщил, что стал жертвой ограбления, совершенного, по его словам, бывшим мэром Черткова Владимиром Вербицким. Роман пишет, что бывший мэр успел украсть с его огорода 127 луковиц и несколько кочанов капусты.