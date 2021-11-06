В Киеве без воды в кранах осталась большая часть правого берега. В мэрии сказали, что делать горожанам
Сегодня, 6 ноября, в Киеве на Большой Окружной дороге повредился водопровод. В связи с этим ряд жилых ммассивов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеево;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенский;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
С целью обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут располагаться по таким адресам:
- улица Зодчих, 60, 60-А;
- улица Якуба Коласа, 14;
- Бульвар Кольцова, 17;
- улица Гната Юры, 1/11;
- улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - утверждают в КГГА.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Скляренко бил фонтан горячей воды и из-за пара нарушилась видимость на расположенной в непосредственной близости дороге.
Аналогичные аварии на трубах теплотрассы перестали быть редкостью для Киева. В частности, в мае коммунальный коллапс произошел на улице Антоновича, где нужно было менять 100 метров сгнившего трубопровода.