В Киеве прорвало водопровод. Фото: Фейсбук

Сегодня, 6 ноября, в Киеве на Большой Окружной дороге повредился водопровод. В связи с этим ряд жилых ммассивов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеево;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив;
  • Александровская Слободка;
  • Соломенский;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

С целью обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут располагаться по таким адресам:

  • улица Зодчих, 60, 60-А;
  • улица Якуба Коласа, 14;
  • Бульвар Кольцова, 17;
  • улица Гната Юры, 1/11;
  • улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - утверждают в КГГА.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Скляренко бил фонтан горячей воды и из-за пара нарушилась видимость на расположенной в непосредственной близости дороге. 

Аналогичные аварии на трубах теплотрассы перестали быть редкостью для Киева. В частности, в мае коммунальный коллапс произошел на улице  Антоновича, где нужно было менять 100 метров сгнившего трубопровода.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.