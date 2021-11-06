Сегодня, 6 ноября, в Киеве на Большой Окружной дороге повредился водопровод. В связи с этим ряд жилых ммассивов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:

Никольская Борщаговка;

Южная Борщаговка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофания;

Голосеево;

Батыева Гора;

Железнодорожный массив;

Александровская Слободка;

Соломенский;

Первомайский массив;

Чоколовка;

Отрадный.

С целью обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут располагаться по таким адресам:

улица Зодчих, 60, 60-А;

улица Якуба Коласа, 14;

Бульвар Кольцова, 17;

улица Гната Юры, 1/11;

улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).

"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - утверждают в КГГА.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на улице Скляренко бил фонтан горячей воды и из-за пара нарушилась видимость на расположенной в непосредственной близости дороге.

Аналогичные аварии на трубах теплотрассы перестали быть редкостью для Киева. В частности, в мае коммунальный коллапс произошел на улице Антоновича, где нужно было менять 100 метров сгнившего трубопровода.