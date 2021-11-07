Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет принять репрессивный закон о медиа до января 2022 года. Он уверен, что народные депутаты могут рассмотреть законопроект "О медиа" на нынешней сессии Верховной Рады.

Об этом Ткаченко сказал 5 ноября во время панельной дискуссии "Проект закона "О медиа": угроза или возможности для отрасли?" на "Донбасс медиафоруме".

По мнению Ткаченко, для индустрии медиа "прозрачные правила игры нужны уже сейчас, а законопроект – это живой организм: его можно сначала принять, а затем дорабатывать". Он также уточнил, что на скорейшем вынесении документа на рассмотрение Совета настаивает народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Я склоняюсь к мнению, что его нужно уже вносить в парламент. Надеюсь, что на этой сессии мы добьемся, чтобы его рассмотрели хотя бы в первом чтении", – сказал министр.

Напомним, что доработанный законопроект №2693-д "О медиа" был зарегистрирован в парламенте еще в июле 2020 года, но из-за волны критики до сих пор не попал в сессионный зал даже на первое чтение. В частности, самыми дискуссионными были положения законопроекта, касающиеся возможности блокирования онлайн-медиа по инициативе Нацсовета по телевидению и радиовещанию. А также упрощение процедуры лишения телеканалов лицензии. И в целом - репрессивный настрой документа, за что его уже раскритиковали и журналистские организации, и представители медиа.