В воскресенье, 7 ноября, в Никарагуа проходят президентские выборы. Даниэль Ортега, который долгие годы занимал пост президента страны, стремится сохранить власть. В то же время многие его оппоненты находятся за решеткой. Соединенные Штаты и другие критики режима называют данные выборы фикцией.

Сразу после открытия участков в 7:00 по местному времени в Манагуа образовались очереди из избирателей.

Некоторые из них гордо показывали испачканные чернилами пальцы как подтверждение участия в голосовании.

Президент Никарагуа начал выступление перед сторонниками со слов национального гимна: "не запятнан кровью братьев".

Ортега, бывший участник партизанского движения, в 1979 году свергнувшего диктатуру правого толка, предположительно будет переизбран на четвертый срок вместе с его женой, вице-президентом Росарио Мурильо.

Ортего занимал пост президента в 1980-х, но проиграл в 1990, после чего вернулся на должность в 2007 году.

С мая текущего года полиция Ортеги заключила в тюрьму около 40 ведущих представителей оппозиции, в частности, семерых кандидатов в президенты, а также известных бизнесменов, журналистов и даже бывших союзников-повстанцев.

Единственную оппозицию в бюллетене составляют пять неизвестных кандидатов от малых союзных партий.

Ожидаются, что многие из 4,5 миллиона никарагуанцев, имеющих право голоса, не придут на выборы.

Сегодня также избираются депутаты 92-местного однопалатного парламента, жестко контролируемого союзниками Ортеги.

В свою очередь американский госсекретарь Энтони Блинкен в октябре назвал выборы в Никарагуа "фиктивными", обвинив Ортегу и Мурильо в стремлении создать "авторитарную династию".

На прошлой неделе Америка сообщила, что рассматривается возможность введения новых санкций против этой правящей пары.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году после заявления так называемого "вице-премьера Крыма" Георгия Мурадова об открытии на полуострове "представительства" Никарагуа Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении этой страны.

Уже в феврале текущего года Верховная Рада поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Никарагуа.