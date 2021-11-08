Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться от поездок в Эфиопию из-за обострения ситуации с безопасностью и введения режима ЧП в стране.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинцам рекомендуют временно не ездить в Эфиопию, поскольку в стране введен режим ЧП. Тем гражданам Украины, которые уже находятся в Эфиопии, рекомендуется избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами и зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ". Также следует следить за развитием ситуации в стране и рассмотреть возможность ее покинуть.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии (телефон "горячей линии": +251 (967) 41-90-01, электронная почта: emb_et@mfa.gov.ua ) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по номеру телефона +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua", - объяснили в МИД.

Режим чрезвычайного положения Эфиопия объявила еще 3 ноября. Как сообщает The Guardian, перед этим повстанцы Тыграя сообщили, что уже захватили несколько городов и рассматривают возможность организации марша на столицу Аддис-Абеба. Власти Эфиопии приказали жителям зарегистрировать оружие и приготовиться защищать свои районы от повстанцев.

Напомним, ранее в Эфиопии протесты против премьера, получившего Нобелевскую премию мира, закончились смертью 67 человек.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года в Эфиопии власти при помощи армии вернули под свой контроль столицу мятежного региона Тыграй.