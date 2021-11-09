Министерство здравоохранения Украины утвердило сезонное меню для детей от 1 до 6 (7) лет для питания в образовательных учреждениях (детсадах).

Об этом сообщает Минздрав Украины в понедельник, 8 ноября.

"Министерство здравоохранения Украины утвердило Примерное четырехнедельное сезонное меню, рекомендованное для организации трехразового питания детей от 1 до 6 (7) лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах на осенний период. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства. Также здесь содержится технологическая документация (технологические карты) на блюда и изделия, которые вошли в утвержденное меню", - говорится в сообщении Минздрава.

В техкартах приведены все необходимые расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и прочее), процессы приготовления пищи и температурные режимы.

Меню можно использовать как в полном объеме, так и частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений и технологических возможностей заведений.

В Минздраве пояснили, что в случае внесения таких изменений меню нужно будет согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Утвержденный список блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года с учетом сезонных продуктов.

Ранее "Страна" сообщала, что врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям, как правильно учить ребенка есть полезную пищу. По его словам, нужно начинать приучать малыша к правильной еде постепенно. Для этого нужно добавлять небольшие кусочки полезных овощей в суп или другие блюда, со временем увеличивая их количество.

Также мы писали, что в Украине разработали новое меню для школьников, которое состоит из 160 блюд и рассчитано на четыре недели. Над его созданием трудилась рабочая группа под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко и командой проекта CultFood совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава Украины. Меню сопровождается картами с пошаговыми рецептами блюд для удобства поваров из школьных столовых.