Сегодня, 11 ноября, исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Федора Достоевского.

Достоевский остается одним из крупнейших, наравне с Толстым и Чеховым, русских писателей, признанных на Западе. Его произведения переведены на многие языки мира. Ими вдохновлялся писатель Франц Кафка, философы Фридрих Ницше, Жан-Поль Сартр и другие мыслители.

"Страна" рассказывает краткую биографию романиста, о восприятии его в мире и Украине сейчас. Также публикуем его наиболее известные цитаты.

Жизненный путь Федора Достоевского

Федор Достоевский родился в Москве во флигеле больницы для бедных, в которой его отец работал лекарем. Мальчика крестили в православии.

Федор Достоевский в детстве

Достоевский учился в Петербурге в Главном инженерном училище. Был полевым инженером-подпоручиком, но с военной службы уволился достаточно скоро, поскольку все его мысли были посвящены литературе.

Власти считали Федора Достоевского преступником, который распространял преступные факты о религии. В возрасте 28 лет он был приговорен к смертной казни путем повешения. Но все же его помиловали и отправили на каторгу в Омск. После освобождения служил в батальоне в Семипалатинске.

В возрасте 36 лет обвенчался в Русской православной церкви с Марией Исаевой. Их брак продлился семь лет, детей не было.

Вторая жена Анна (на фото ниже) родила четверых детей: Софию (она скончалась через несколько месяцев после рождения), Любовь, Федора и Алексея. Их потомки сейчас живут в Санкт-Петербурге.

Вторая жена Достоевского Анна

В год своего первого бракосочетания Федор Достоевский был полностью амнистирован. Его произведения разрешили публиковать.

Федор Достоевский в возрасте 42 лет

По прошествии нескольких лет писатель начал путешествовать за границей. В возрасте 45 лет написал "Преступление и наказание". Через два года во время поездки в "Женеву" родился роман "Идиот". Потом вышли "Бесы" - про революционеров, которые не гнушаются насилием.

Роман "Братья Карамазовы" был написал в последние годы жизни. Федор Достоевский скончался возрасте 59 лет в Петербурге от туберкулеза.

Восприятие в мире и Украине

ЮНЕСКО определила его в почетный перечень самых читаемых писателей в мире.

В 2002 году британская газета The Guardian составила сотню величайших романов всех времен и народов. На 29 месте оказались "Братья Карамазовы" Достоевского (на 27-м - "Анна Каренина" Льва Толстого).

Из современных поклонников Достоевского на Западе - режиссер Вуди Аллен, у которого персонажи фильмов читают "Преступление и наказание", а сюжеты картин часто напоминают эту книгу ("Матч Поинт", "Мечта Кассандры").

К 200-летию писателя итальянский мастер ленд-арта (рисунки на земле) Дарио Гамбарин изобразил гигантский портрет Достоевского площадью 25 тысяч квадратных метров.

Гигантский портрет Достоевского. Фото: Dario Gambarin

В Украине же отношение к Достоевскому проецировали на нынешний конфликт с Россией. В 2018 году писатель Юрий Андрухович заявлял, что после того, как на Западе поймут, что Федор Михайлович - "посредственный беллетрист", то Россия "развалится".

"Если бы миллионы людей на земле не обожали Толстого, Чайковского, того же Достоевского, Чехова, Булгакова, Шостаковича, то от России уже бы давно совместными усилиями избавились, словно гигантской опухоли на теле человечества", - заявлял Андрухович.

"То есть у России огромный запас прочности благодаря защитной гуманитарно-культурной оболочке из всех тех ее гениев. Не знаю, сколько еще нужно поколений, чтобы на Западе наконец прозрели и увидели упомянутого Федора Михайловича таким, какой он есть в действительности, — то есть местами довольно посредственным беллетристом и одновременно реакционным, очень опасным мыслителем. Так что с этой стороны хороших новостей ждать не приходится", - сокрушался Андрухович.

В том же 2018 году глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявлял, что Достоевский, Толстой и Чехов используются Россией "для усиления своего влияния". "Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства", - срывал покровы чиновник.

При этом в Украине немало топонимов, связанных с Достоевским. Улица, названная в его честь, есть в Подольском районе столицы, недалеко от Бабьего яра. Там же - одноименный переулок.

Улицы и переулки Достоевского есть в Ирпене, Харькове, Одессе, Черновцах, Первомайске, Кривом Роге, Днепре, Павлограде и других городах.

Цитаты Федора Достоевского (из его дневника)

Прежде чем проповедовать людям: "как им быть", - покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут.

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Люди, люди - самое главное. Люди дороже даже денег.

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Без веры в свою душу и её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо.

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Поверьте, что нигде на Западе и даже в целом мире не найдёте вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского человека.

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Счастье не в счастье, а лишь в его достижении.

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Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны.

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Знаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости.

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Кто легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя.

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Эгоизм умерщвляет великодушие.

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Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям.

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Народ хоть и ругается по привычке, но сам знает, что эта привычка скверная, и осуждает ее.

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Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и "духу придает".

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Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков?

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il faut avoir le courage de son opinion (Вы должны иметь смелось высказать свое мнение, перевод с фр.)

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Девиз настоящего делового человека нашего времени – après moi le déluge (с фр. после меня хоть потоп)

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Человек образованный не всегда человек честный, а наука еще не гарантирует в человеке доблести

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Сладострастие родит жестокость и трусость… Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя.

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Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут.

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Что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть.

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Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?

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Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать.

Цитаты из произведений

"Братья Карамазовы"

Человек ищет не столько бога, сколько чудес

Русский весьма часто смеется там, где надо плакать

В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток"

Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самом.

Любовью все покупается, все спасается... Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь

"Бесы"

Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту

Если хочешь победить весь мир, победи себя

Молчать - большой талант

"Идиот"

В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя

Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества

Ограниченному "обыкновенному" человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний

Подлецы любят честных людей

"Преступление и наказание"

Кто я - тварь дрожащая иль право имею.

"Записки из Мертвого дома"

Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший

"Униженные и оскорбленные"

Коли ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первых и главное — уважай сам себя

Сколько зла можно устранить откровенностью!

"Село Степанчиково и его обитатели"