В Белгороде-Днестровском Одесской области в ходе конфликта мужчина ударил потерпевшего, приковал его цепью к столбу в теплице и удерживал почти сутки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в четверг, 11 ноября.

По данным правоохранителей, мужчина помогал супружеской паре по хозяйству, но владелец дома заподозрил его в краже и решил "разобраться" самостоятельно.

Потерпевший смог повредить цепь и выбежал на улицу, где его увидели соседи и сообщили в полицию.

Фигуранту объявили о подозрении. За незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

В Одесской области помощника по хозяйству приковали цепью к столбу. Источник: полиция Одесской области

В Одесской области хозяин дома издевался над помощником по хозяйству. Источник: YouTube

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