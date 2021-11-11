После визита президента Владимира Зеленского в Оман в 2020 году из этой страны в Украину не поступило никаких инвестиций. Хотя Офис президента рассказывал, что глава государства поехал в Оман обсудить на высоком уровне привлечение инвестиций.

Об этом сообщает сайт ZN.UA. со ссылкой на данные НБУ.

Прямые инвестиции Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 равен нулю, как видно из показателей Национального банка.

Напомним, в начале января 2020 года Зеленский вместе с семьей отправился в Султанат. Его визит туда не анонсировался и не освещался его пресс-службой. На Банковой вынуждены были подтвердить, что Зеленский находится за границей, только после публикации его фотографий в одном из самых дорогих отелей Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже Зеленский рассказал, что частную поездку в Оман оплатил из семейного бюджета, а свое пребывание там он использовал для налаживания отношений Украины с Султанатом.

Офис президента сообщал, что Зеленский в Омане обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. А "оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере". Судя по данным НБУ, эта "заинтересованность" оказалась недостаточной.

Как писала "Страна", тайный отпуск в Омане Зеленский прервал после крушения под Тегераном украинского самолета компании МАУ.