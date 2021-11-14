Сегодня, 14 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов проведет в Луцке межведомственное совещание. На нем будет обсуждаться ситуация на границе.

Об этом сообщают в Волынской ОГА.

В нем примут участие губернаторы Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей, руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований.

"Целью совещания является координация и контроль за исполнением центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, военными формированиями задач, определенных по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года, в частности, о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы", - сообщили в Волынской облгосадминистрации.

По итогам совещания Алексей Данилов проведет брифинг.

Напомним, на заседании СНБО 10 ноября обсудили ситуацию на белорусской границе и ввели новые санкции.

Также мы писали о том, что недавно глава МВД Денис Монастырский заявил, что хочет построить стену между Украиной и Белоруссией с Россией, протяженность которой будет более тысячи километров только с белорусской стороны.