После проведения аудита государственных дач в комплексе отдыха "Пуща-Водица" и доме отдыха "Конча-Заспа" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

Об этом сообщается в ответе Государственной аудиторской службы на запрос "Марлина".

Уголовное производство было открыто по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного Государственной аудиторской службой летом 2021 года, по статье о злоупотреблении властью с тяжелыми последствиями (статья 364 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в мае состоялось заседание СНБО, по итогам которого решили провести проверку госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц. Затем СНБО провел проверку того, кто распоряжается госдачами в Конча-Заспе и Пуще-Водицы.

Как выяснилось, на госдачах проживают, в частности, экс-нардепы, бывшие главы и члены правительства и бывший мэр Киева. Также на территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью.

В августе появилась информация о том, что после аудита Зеленского с госдач в Пуще-Водице не съехал ни один бывший чиновник.