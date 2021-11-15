В акватории Днепро-Бугского лимана произошел розлив подсолнечного масла из-за прорыва трубопровода.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в понедельник, 15 ноября.

"В Николаеве в акватории Днепро-Бугского лимана произошел прорыв трубопровода при перевозке подсолнечного масла, в результате чего жидкость попала в море. Специалисты Госэкоинспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды", - говорится в сообщении экологической инспекции.

Согласно сообщению, экспертизу в лаборатории проводят для выявления содержания и концентраций загрязняющих веществ.

Также ожидается информация от Администрации морских портов Украины (АМПУ) о масштабе загрязнения и владельце судна.

В результате исследования проб воды и данных о площади разлива будет рассчитываться ущерб, который инспекция предъявит загрязнителю.

В Николаеве в результате повреждения трубопровода растительное масло вылилось в море. Источник: Госэкоинспекция Украины

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