Модницы с нетерпением ждут Black Friday 2021. Ведь именно в это время можно приобрести ультрамодную обувь по значительно меньшей цене. Куда стоит отправиться на шоппинг и что лучше выбрать, рассказываем дальше.

О старте целой недели скидок объявила и мультибрендовая сеть обуви и аксессуаров "Миратон". Отлично сэкономить можно будет, посетив один из офлайн-магазинов (в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе или Запорожье) с 22 по 28 ноября, онлайн-сейлы в одноименном интернет-магазине будут действовать также 22–28.11. Уже сейчас ознакомиться с выбором женской обуви можно по ссылке.

Среди трендов сезона, на которые стоит обратить внимание, мы выделили несколько самых значимых.

Грубые ботинки

Безусловно, эта модель – однозначный фаворит. Они обладают нарочито грубой эстетикой, и главная деталь здесь – толстая подошва с большими выступами, рифлением и зазубринами. Классические боевые ботинки в этом стиле имеют традиционную шнуровку и нередко дополнены новыми элементами в виде завышенного голенища, заклепок, цепей на щиколотке и даже миниатюрных кошельков-сумочек.

Вам понравится универсальность ваших новых боевых ботинок независимо от того, сочетаете ли вы их с синими джинсами, мини-юбкой или шортами, чтобы создать разнообразные аутфиты. С женственными платьями они также смотрятся очень эффектно – создавая умеренную контрастность.

Сапоги до колена

Тем, кто предпочитает элегантный стиль, понравятся классические сапоги с голенищем до колена, особенно привлекательно они смотрятся в светлых оттенках – от белого до мокко и кофейного. В этом силуэте приветствуется лаконичность, отсутствие декора, но оригинальности они не лишены: аккуратный мыс и тонкий каблук могут быть дополнены голенищем-трубами или напуском. Если хочется добавить комфорта, выбирайте миниатюрный каблук kitten heels или устойчивый широкий.

Очевидно, что такая модель будет органична в деловых луках со строгим костюмом или юбкой карандаш, а также в торжественных – с вечерними нарядами, сдержанная расцветка обуви это позволяет. Для привлекательных луков в стиле smart casual сапоги до колена тоже подойдут – они будут выгодно подчеркивать стройность ног и добавят нужную долю элегантности.

Сделать повседневные наряды более привлекательными помогут самобытные казаки (с бахромой и широким голенищем, лучше песочного оттенка) или соблазнительные сапоги для верховой езды (гладкие, со скошенным каблуком).

Ботфорты, лоферы, челси, ботильоны-носки

По-прежнему популярны и другие силуэты, правда, все они могут иметь все ту же актуальную толстую подошву. Ботфорты в таком исполнении смотрятся оригинально и очень: сексуальное облегающее голенище в таком прочтении уравновешивается и «приземляется» толстой платформой. В списке трендов и лоферы с тракторным протектором (для более теплой погоды) и универсальные челси с голенищем выше щиколотки (для комфортного перехода к холодной поре).

Рекомендуем обратить внимание на интересные расцветки и текстуры. Если это черные ботфорты, то они могут быть из дымчатой замши, лоферы – лаковыми, с цепями вместо перемычек с прорезью, челси – коньячного оттенка с контрастными продольными вставками из эластичного материала. Каждая из этих моделей будет практичным выбором для межсезонья и зимы. Оригинальным решением может быть фактурная поверхность с имитацией кожи крокодила или принты в виде крупных надписей.

Вразрез общей тенденции идут сапоги-носки. Зачастую это ботильоны, доходящие до лодыжки и плотно обтягивающие ногу, что создает утонченный вид без излишеств. Этот вариант стоит выбрать тем, кто хочет подчеркнуть изящность линий, не перегружая образ.

До Черной пятницы еще есть время, чтобы определиться, какой из вариантов вам наиболее близок. Или, возможно, не стоит ограничиваться одной парой, учитывая выгодные предложения в период распродаж.