На этой неделе Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, которая была раньше основным рынком сбыта украинских тепличных огурцов.

Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на торговые источники.

По информации источников издания, огурцы из России оказались конкурентными по цене с украинскими, даже с учетом 10% импортной пошлины, которую импортеры из РФ должны платить.

"На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", - рассказал руководитель международных проектов Евгений Кузин.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему украинские овощи стали дороже импортных.

Также сообщалось, что по данным Госстата на потребительском рынке Украины в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.