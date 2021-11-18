Завод "Стирол", который находится в Горловке (неподконтрольная Киеву территория Донбасса - Ред.), запустился после 7 лет простоя. Свою работу возобновили два цеха.

Об этом сообщает издание ДАН.

"Семь лет мы находились в режиме простоя, консервации. На сегодняшний день нами и "министерством промышленности и торговли" разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу", - сказал директор предприятия Василий Агарков.

Возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров. В них провели модернизацию оборудования. "Стирол" будет производить полиэтиленовую пленку, одноразовую посуду и упаковку, пентафталевые и водно-дисперсионные краски.

Планируется производить 175,4 м.п./час пленки толщиной 100 мкн, 36 000 единиц одноразовой посуды в час, 2 тыс. тонн пентафталевых и 7 тыс. тонн водно-дисперсионных красок в год.

"Такие объемы позволят закрыть значительную часть потребностей в "республике". Например, по красками ПФ - более чем на 50%. Со временем кроме республиканского рынка планируется реализовывать продукцию в России", - пишет ДАН.

Напомним, с 1 июня Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси (один из двух в стране - Ред.) планировал начать капитальный ремонт. Перед этим страна предупредила Украину о сокращении поставок бензина А-95 в Украину.

Мы также сообщали о том, что украинское крупное промышленное предприятие Никопольский завод ферросплавов перешел на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, в октябре на предприятии пять из 13 печных агрегатов не работают. Такое решение было принято из-за отсутствия спроса на продукцию и повышения цен на электроэнергию.