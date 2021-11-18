Президент США Джо Байден на День благодарения помилует индеек Арахисовую Пасту и Желе. Перед церемонией помилования птиц традиционно поселили в одном из отелей Вашингтона.

Видеоролик с птицами, расхаживающими по кроватям гостиничного номера, опубликовал Белый дом.

Птиц разместили в отеле Willard InterContinental в центре американской столицы.

После церемонии их отправят в родной штат Индиана. Мероприятие в этом году пройдет раньше обычного, почти за неделю до праздника.

День благодарения был объявлен национальным праздником в США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положен в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, традиция помилования зародилась не сразу. Поначалу индейки оказывались блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.

Американскому лидеру по традиции привозят двух птиц: главную праздничную индейку и дублёра на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. Помилование, однако, предусмотрено для обеих птиц.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом любимом американцами празднике.

Мы также писали, как в прошлом году Дональд Трамп помиловал птиц Кукурузу и Початок накануне Дня благодарения.